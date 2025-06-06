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Новини Фото Атака шахедів на Київщину
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Наслідки ударів РФ по Київській області. Пошкоджено будинки та автомобілі у трьох районах. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська в ніч на 6 червня 2025 року атакували Київську область ракетами та безпілотниками.

Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки у Бучанському районі пошкоджено дві оселі. Також у Бориспільському пошкоджень зазнав один будинок. Крім того, у Броварському районі ушкоджено два автомобілі, господарчу будівлю та будинок", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих до поліції не надходила.

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Обстріл Київської області 6 червня 2025 року
Обстріл Київської області 6 червня 2025 року
Обстріл Київської області 6 червня 2025 року
Обстріл Київської області 6 червня 2025 року
Обстріл Київської області 6 червня 2025 року

Автор: 

Київська область (4089) обстріл (29141) Бориспільський район (25) Броварський район (22) Бучанський район (69)


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Заразсаме час застрахувати все майно Українців саме від ризиків шкоди нанесених в ході рашистської агресії всі видів. І тоді страхові компанії здеруть три шкіри до живого м'яса з тих.хто дерибанить бабло на купівлі засобів захисту країни з неба, на Землі, на воді і будь де!!!!
Дрбре аби це були потужні світові страхові компанії. Оце і буде справжня боротьба з корупцією і махровим дерибаном державних ресурсів.
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06.06.2025 09:17 Відповісти
 
 