Наслідки ударів РФ по Київській області. Пошкоджено будинки та автомобілі у трьох районах. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська в ніч на 6 червня 2025 року атакували Київську область ракетами та безпілотниками.

Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки у Бучанському районі пошкоджено дві оселі. Також у Бориспільському пошкоджень зазнав один будинок. Крім того, у Броварському районі ушкоджено два автомобілі, господарчу будівлю та будинок", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих до поліції не надходила.

Читайте: Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу. Громадн просять залишатися вдома









