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Наслідки ударів РФ по Київській області. Пошкоджено будинки та автомобілі у трьох районах. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська в ніч на 6 червня 2025 року атакували Київську область ракетами та безпілотниками.
Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки у Бучанському районі пошкоджено дві оселі. Також у Бориспільському пошкоджень зазнав один будинок. Крім того, у Броварському районі ушкоджено два автомобілі, господарчу будівлю та будинок", - йдеться в повідомленні.
Інформація про постраждалих до поліції не надходила.
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Дрбре аби це були потужні світові страхові компанії. Оце і буде справжня боротьба з корупцією і махровим дерибаном державних ресурсів.