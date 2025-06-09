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"Шахеди" атакували Київщину: є пошкодження у Бориспільському районі. ФОТО
Через нічну ворожу атаку є пошкодження у Бориспільському районі на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Київщини.
"Поліція Київщини фіксує наслідки атаки окупанта на столичний регіон. Станом на 8:30 у Бориспільському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль та господарча будівля. Інформація про потерпілих наразі до поліції не надходила", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини.
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