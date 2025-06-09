РФ сбросила боеприпас с БПЛА на Никополь. Погиб мужчина
Российские оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине с беспилотника.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В Никополе погиб 58-летний мужчина. Его жизнь оборвала вражеская атака, когда агрессор сбросил на город боеприпас с БпЛА", - говорится в сообщении.
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