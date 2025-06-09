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Новости Обстрелы Никопольщины
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РФ сбросила боеприпас с БПЛА на Никополь. Погиб мужчина

РФ сбросила взрывчатку с дрона на Никополь. Погиб мужчина

Российские оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине с беспилотника.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Никополе погиб 58-летний мужчина. Его жизнь оборвала вражеская атака, когда агрессор сбросил на город боеприпас с БпЛА", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне били по Никопольщине и Синельниковщине из артиллерии и дронов: два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

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обстрел (27885) Никополь (1076) Днепропетровская область (4086) Никопольский район (269)


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