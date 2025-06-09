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Новини Обстріли Нікопольщини
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РФ скинула боєприпас із БпЛА на Нікополь. Загинув чоловік

РФ скинула вибухівку з дрона на Нікополь. Загинув чоловік

Російські окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині з безпілотника.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополі загинув 58-річний чоловік. Його життя обірвала ворожа атака, коли агресор скинув на місто боєприпас з БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни били по Нікопольщині та Синельниківщині з артилерії та дронів: дві людини зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29206) Нікополь (1245) Дніпропетровська область (3865) Нікопольський район (272)


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