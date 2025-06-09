РФ скинула боєприпас із БпЛА на Нікополь. Загинув чоловік
Російські окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині з безпілотника.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Нікополі загинув 58-річний чоловік. Його життя обірвала ворожа атака, коли агресор скинув на місто боєприпас з БпЛА", - йдеться в повідомленні.
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