РФ скинула боєприпас із БпЛА на Нікополь. Загинув чоловік

Російські окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині з безпілотника.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополі загинув 58-річний чоловік. Його життя обірвала ворожа атака, коли агресор скинув на місто боєприпас з БпЛА", - йдеться в повідомленні.

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