УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10967 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
202 0

Росіяни били по Нікопольщині та Синельниківщині з артилерії та дронів: дві людини зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж дня неділі, 8 червня, російські окупанти обстріляли два райони Дніпроптеровщини - Нікопольський та Синельниківський. Ворог застосовував FPV-дрони, важку артилерію та боєприпаси, скинуті з БпЛА. Внаслідок атак є постраждалі.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На Нікопольщину ворог скеровував fpv-дрони, важку артилерію та скидав боєприпаси з БпЛА. Під час ударів у райцентрі постраждали двоє чоловіків. Стан одного з них медики оцінюють як тяжкий", - йдеться у повідомленні.

обстріли Нікопольщини

Внаслідок ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджено приватний будинок і 6 автомобілів. Понівечена господарська споруда, а ще одна знищена вогнем. 

обстріли Нікопольщини

Також окупанти обстріляли Покровську та Межівську громади. Зокрема, Межівську громаду росіяни атакували безпілотником та потрощили оселю місцевих.

обстріли Нікопольщини

Окрім цього, за уточненими даними, у Межівській громаді внаслідок нічного обстрілу росіян є руйнування на підприємстві.

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

Читайте також: Росіяни скинули КАБи на Синельниківщину: загинув чоловік, пошкоджено будинки і дитсадок

Автор: 

обстріл (29195) Нікополь (1243) Дніпропетровська область (3865) Нікопольський район (270) Синельниківський район (96)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 