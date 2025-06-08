Росіяни били по Нікопольщині та Синельниківщині з артилерії та дронів: дві людини зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж дня неділі, 8 червня, російські окупанти обстріляли два райони Дніпроптеровщини - Нікопольський та Синельниківський. Ворог застосовував FPV-дрони, важку артилерію та боєприпаси, скинуті з БпЛА. Внаслідок атак є постраждалі.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На Нікопольщину ворог скеровував fpv-дрони, важку артилерію та скидав боєприпаси з БпЛА. Під час ударів у райцентрі постраждали двоє чоловіків. Стан одного з них медики оцінюють як тяжкий", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджено приватний будинок і 6 автомобілів. Понівечена господарська споруда, а ще одна знищена вогнем.

Також окупанти обстріляли Покровську та Межівську громади. Зокрема, Межівську громаду росіяни атакували безпілотником та потрощили оселю місцевих.

Окрім цього, за уточненими даними, у Межівській громаді внаслідок нічного обстрілу росіян є руйнування на підприємстві.

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