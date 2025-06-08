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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне обстреляли Никопольский и Синельниковский районы из артиллерии и дронов: два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня воскресенья, 8 июня, российские оккупанты обстреляли два района Днепроптеровщины - Никопольский и Синельниковский. Враг применял FPV-дроны, тяжелую артиллерию и боеприпасы, сброшенные с БПЛА. Вследствие атак есть пострадавшие.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"На Никопольщину враг направлял fpv-дроны, тяжелую артиллерию и сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Во время ударов в райцентре пострадали двое мужчин. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

обстрелы Никопольщины

Вследствие вражеских обстрелов в Никополе поврежден частный дом и 6 автомобилей. Изуродована хозяйственная постройка, а еще одна уничтожена огнем.

обстрелы Никопольщины

Также оккупанты обстреляли Покровскую и Межевскую громады. В частности, Межевскую громаду россияне атаковали беспилотником и разбили дом местных.

обстрелы Никопольщины

Кроме этого, по уточненным данным, в Межевской громаде вследствие ночного обстрела россиян есть разрушения на предприятии.

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

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Автор: 

обстрел (27874) Никополь (1074) Днепропетровская область (4083) Никопольский район (267) Синельниковский район (96)


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