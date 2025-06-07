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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне сбросили КАБы на Синельниковский район: погиб мужчина, повреждены дома и детский сад

Обстрел Никополя 17 апреля 2025 года. Есть погибшие и раненые

В результате обстрела КАБами вечером 7 июня Межевской громады на Синельниковщине Днепропетровской области погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Печальная весть из Межевской громады Синельниковского района. Там, из-за атаки россиян КАБами, погиб местный. Соболезнования родным и близким...", - написал он

Среди повреждений - 5 частных домов и детский сад.

Также смотрите: В течение дня оккупанты били по Никопольщине и Синельниковщине из артиллерии, дронов и КАБов: ранен 17-летний парень, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Автор: 

КАБ (391) Днепропетровская область (4083) Синельниковский район (94)


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