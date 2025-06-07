Россияне сбросили КАБы на Синельниковский район: погиб мужчина, повреждены дома и детский сад
В результате обстрела КАБами вечером 7 июня Межевской громады на Синельниковщине Днепропетровской области погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Печальная весть из Межевской громады Синельниковского района. Там, из-за атаки россиян КАБами, погиб местный. Соболезнования родным и близким...", - написал он
Среди повреждений - 5 частных домов и детский сад.
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