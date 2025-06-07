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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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В течение дня оккупанты били по Никопольскому и Синельниковскому районам из артиллерии, дронов и КАБами: ранен 17-летний парень, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

В течение дня субботы, 7 июня, российские захватчики более 30 раз атаковали Никопольщину Днепропетровского района. Также оккупанты ударили и по Синельниковскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"На Никопольщине за день - более 30 атак. На тамошние населенные пункты россияне направляли тяжелую артиллерию, fpv-дроны и сбрасывали снаряды с БПЛА. Досталось райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам", - рассказал Лысак.

Никопольщина обстрелы

Во время одного из ударов в Никополе осколочное ранение получил 17-летний парень. Он под наблюдением врачей.

Никопольщина обстрелы

В результате вражеских атак в районе повреждены три многоэтажки. В одной из них на балконе произошло возгорание. Изуродован частный дом. Разрушения зафиксировали и на территории коммунального предприятия.

Никопольщина обстрелы

По Новопавловской громаде Синельниковщины враг ударил КАБами. Обошлось без пострадавших.

Никопольщина обстрелы

После ночной атаки на область, в Павлограде к медикам обратился 29-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь. Восстанавливаться будет дома.

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обстрел (27860) Никополь (1073) Днепропетровская область (4079) Никопольский район (265) Синельниковский район (94)


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