В течение дня оккупанты били по Никопольскому и Синельниковскому районам из артиллерии, дронов и КАБами: ранен 17-летний парень, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж
В течение дня субботы, 7 июня, российские захватчики более 30 раз атаковали Никопольщину Днепропетровского района. Также оккупанты ударили и по Синельниковскому району.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"На Никопольщине за день - более 30 атак. На тамошние населенные пункты россияне направляли тяжелую артиллерию, fpv-дроны и сбрасывали снаряды с БПЛА. Досталось райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам", - рассказал Лысак.
Во время одного из ударов в Никополе осколочное ранение получил 17-летний парень. Он под наблюдением врачей.
В результате вражеских атак в районе повреждены три многоэтажки. В одной из них на балконе произошло возгорание. Изуродован частный дом. Разрушения зафиксировали и на территории коммунального предприятия.
По Новопавловской громаде Синельниковщины враг ударил КАБами. Обошлось без пострадавших.
После ночной атаки на область, в Павлограде к медикам обратился 29-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь. Восстанавливаться будет дома.
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