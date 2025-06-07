Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині та Синельниківщині з артилерії, дронів та КАБів: поранений 17-річний хлопець, пошкоджені багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Впродовж дня суботи, 7 червня, російські загарбники понад 30 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровського району. Також окупанти вдарили й по Синельниківщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На Нікопольщині за день – понад 30 атак. На тамтешні населені пункти росіяни скеровували важку артилерію, fpv-дрони та скидали снаряди з БпЛА. Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадам", - розповів Лисак.

Під час одного з ударів у Нікополі осколкове поранення дістав 17-річний хлопець. Він під наглядом лікарів.

Внаслідок ворожих атак в районі пошкоджені три багатоповерхівки. В одній з них на балконі сталося займання. Понівечено приватний будинок. Руйнування зафіксували й на території комунального підприємства.

По Новопавлівській громаді Синельниківщини ворог вдарив КАБами. Обійшлося без постраждалих.

Після нічної атаки на область, у Павлограді до медиків звернувся 29-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Відновлюватися буде вдома.

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