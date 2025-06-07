Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині та Синельниківщині з артилерії, дронів та КАБів: поранений 17-річний хлопець, пошкоджені багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
Впродовж дня суботи, 7 червня, російські загарбники понад 30 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровського району. Також окупанти вдарили й по Синельниківщині.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"На Нікопольщині за день – понад 30 атак. На тамтешні населені пункти росіяни скеровували важку артилерію, fpv-дрони та скидали снаряди з БпЛА. Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадам", - розповів Лисак.
Під час одного з ударів у Нікополі осколкове поранення дістав 17-річний хлопець. Він під наглядом лікарів.
Внаслідок ворожих атак в районі пошкоджені три багатоповерхівки. В одній з них на балконі сталося займання. Понівечено приватний будинок. Руйнування зафіксували й на території комунального підприємства.
По Новопавлівській громаді Синельниківщини ворог вдарив КАБами. Обійшлося без постраждалих.
Після нічної атаки на область, у Павлограді до медиків звернувся 29-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Відновлюватися буде вдома.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль