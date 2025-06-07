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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог вночі завдав комбінованого удару по Дніпропетровщині, є потерпілі. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровській області ударними безпілотниками та ракетами, є руйнування і постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні", - йдеться в повідомленні.

У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 – побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна – зараз ще триває обстеження.

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Також вночі вибухи лунали у Павлограді. Там понівечені підприємство та багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. 9 авто – знищено. Без постраждалих.

Зранку противник поновив удари по Нікопольщині. Скерував fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду. 

У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджені підприємства, будинки та автомобілі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3300) Павлоград (129) Нікополь (1240) Дніпропетровська область (3859) Дніпровський район (99) Нікопольський район (269) Павлоградський район (24)


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"Українці Росію породили - вони її і "відспівають"..." (прямо по Гоголю...).
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07.06.2025 08:10 Відповісти
 
 