Ворог вночі завдав комбінованого удару по Дніпропетровщині, є потерпілі. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровській області ударними безпілотниками та ракетами, є руйнування і постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні", - йдеться в повідомленні.

У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 – побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна – зараз ще триває обстеження.











Також вночі вибухи лунали у Павлограді. Там понівечені підприємство та багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. 9 авто – знищено. Без постраждалих.

Зранку противник поновив удари по Нікопольщині. Скерував fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду.

У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв.

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