УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10414 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
306 0

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджені підприємства, будинки та автомобілі. ФОТОрепортаж

Впродовж дня 6 червня російські загарбники понад 30 разів били по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог бив з артилерії та дронами по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Постраждав 50-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу та перебуватиме під амбулаторним наглядом. 

обстріли Дніпропетровщини

Внаслідок російських обстрілів понівечені декілька підприємств, інфраструктура, ринок, два приватні будинки, мікроавтобус і два легковики. Також виникла пожежа у багатоповерхівці.

обстріли Дніпропетровщини

По Новогригорівській громаді Синельниківського району окупанти застосували FPV-дрон. Там зайнялась суха трава. Пожежу ліквідували.

обстріли Дніпропетровщини

Також росіяни атакували безпілотником Грушівську громаду Криворіжжя.

обстріли Дніпропетровщини

Дивіться також: Росіяни атакували Нікопольщину понад 20 разів протягом дня, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (29141) Нікополь (1240) Дніпропетровська область (3859) Криворізький район (142) Нікопольський район (267) Синельниківський район (93)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 