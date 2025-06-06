Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджені підприємства, будинки та автомобілі. ФОТОрепортаж

Впродовж дня 6 червня російські загарбники понад 30 разів били по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог бив з артилерії та дронами по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Постраждав 50-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу та перебуватиме під амбулаторним наглядом.

Внаслідок російських обстрілів понівечені декілька підприємств, інфраструктура, ринок, два приватні будинки, мікроавтобус і два легковики. Також виникла пожежа у багатоповерхівці.

По Новогригорівській громаді Синельниківського району окупанти застосували FPV-дрон. Там зайнялась суха трава. Пожежу ліквідували.

Також росіяни атакували безпілотником Грушівську громаду Криворіжжя.

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