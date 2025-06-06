Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: ранен мужчина, повреждены предприятия, дома и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 6 июня российские захватчики более 30 раз били по Днепропетровской области. Вследствие обстрелов пострадал мужчина.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Враг бил из артиллерии и дронами по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах. Пострадал 50-летний мужчина. Он получил медицинскую помощь и будет находиться под амбулаторным наблюдением.

Вследствие российских обстрелов изуродованы несколько предприятий, инфраструктура, рынок, два частных дома, микроавтобус и две легковушки. Также возник пожар в многоэтажке.

По Новогригорьевской громаде Синельниковского района оккупанты применили FPV-дрон. Там загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали.

Также россияне атаковали беспилотником Грушевскую громаду Криворожья.

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