Россияне атаковали Никопольщину более 20 раз в течение дня, - ОВА. ФОТО
5 июня оккупанты более 20 раз били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавший в результате утренней атаки на Никополь мужчина остается в больнице.
"Всего сегодня из-за вражеских попаданий в районе разбиты три частных дома, в двух из которых возникли пожары. Огонь спасатели укротили. Повреждены также инфраструктура, многоэтажка и хозяйственная постройка", - отметил Лысак.
Напомним в Никополе Днепропетровской области в результате атаки российского дрона пострадал 71-летний мужчина.
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