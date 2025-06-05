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Россияне атаковали Никопольщину более 20 раз в течение дня, - ОВА. ФОТО

5 июня оккупанты более 20 раз били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавший в результате утренней атаки на Никополь мужчина остается в больнице.

Пострадавший в результате атаки на Никополь мужчина

"Всего сегодня из-за вражеских попаданий в районе разбиты три частных дома, в двух из которых возникли пожары. Огонь спасатели укротили. Повреждены также инфраструктура, многоэтажка и хозяйственная постройка", - отметил Лысак.

Читайте: В больнице умерла женщина, которая пострадала в результате обстрела Никополя. ФОТОрепортаж

Напомним в Никополе Днепропетровской области в результате атаки российского дрона пострадал 71-летний мужчина.

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Никополь (1070) Днепропетровская область (4071) Никопольский район (262)


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