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Новости Обстрелы Никопольщины
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Российский дрон атаковал Никополь: пострадал мужчина

российский дрон на оптоволокне

В Никополе Днепропетровской области в результате атаки российского дрона пострадал 71-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг сбросил боеприпас с дрона, в результате чего мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также в результате удара повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

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Никополь (1070) дроны (4098) Днепропетровская область (4071) Никопольский район (262)


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