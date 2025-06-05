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Новини Обстріли Нікопольщини
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Російський дрон атакував Нікополь: постраждав чоловік

російський дрон на оптоволокні

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського дрона постраждав 71-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог скинув боєприпас з дрона, унаслідок чого чоловік дістав важкі поранення і був госпіталізований у тяжкому стані.

Також внаслідок удару пошкоджено приватний будинок і господарську споруду.

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Автор: 

Нікополь (1236) дрони (4892) Дніпропетровська область (3851) Нікопольський район (265)


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