2 282 8
Оператор дрона-камікадзе одним ударом ліквідував двох окупантів, які вилізли із переліску. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе одним ударом ліквідував окупантів, які вилізли із переліску та йшли дорогою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Двоє ворогів вирішили пройтись у зоні відповідальності 3-го батальйону "Крила" 411 окремого полку безпілотних систем "Яструби". Більше не погуляють", - зазначає у коментарі автор публікації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть московським терористам!