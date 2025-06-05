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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Оператор дрона-камікадзе одним ударом ліквідував двох окупантів, які вилізли із переліску. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе одним ударом ліквідував окупантів, які вилізли із переліску та йшли дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Двоє ворогів вирішили пройтись у зоні відповідальності 3-го батальйону "Крила" 411 окремого полку безпілотних систем "Яструби". Більше не погуляють", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17816) знищення (7551) дрони (4892)


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05.06.2025 09:49 Відповісти
Страйк! )
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05.06.2025 09:52 Відповісти
Московські терористи, пішли до прутіна!
Смерть московським терористам!
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05.06.2025 09:54 Відповісти
Дуплет))
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05.06.2025 09:58 Відповісти
коханці мабудь..
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05.06.2025 10:06 Відповісти
Смачно
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05.06.2025 10:11 Відповісти
Оператор українського дрона-камікадзе дійсно fighter.
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05.06.2025 10:13 Відповісти
Як кажуть: одним махом - молодець!
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05.06.2025 10:27 Відповісти
 
 