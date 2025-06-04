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Бійці 63 ОМБр ліквідували окупантів, які намагалися замаскуватися за допомогою антидронових плащів. ВIДЕО
Українські захисники ліквідували у Серебрянському лісі російських штурмовиків, які намагалися замаскуватися за допомогою антидронових плащів, хоча їх переміщення було помітне навіть без використання тепловізора.
Про це розповіли у 63-ій окремій механізованій бригаді, опублікувавши на своєму телеграм-каналі відео ліквідації, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Насправді ж вони перетворились на ще більш помітну, неповоротку та навіть кумедну ціль, яку можна розгледіти з космосу. Тому на цих довбнів злетілись пілоти і ББС, і 107 батальйону, і 105-го, і 55-го. Підключилась навіть артилерія. Результат — очевидний", — йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.
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А воно, он чим завершилося!!