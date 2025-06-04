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Бійці 63 ОМБр ліквідували окупантів, які намагалися замаскуватися за допомогою антидронових плащів. ВIДЕО

Українські захисники ліквідували у Серебрянському лісі російських штурмовиків, які намагалися замаскуватися за допомогою антидронових плащів, хоча їх переміщення було помітне навіть без використання тепловізора.

Про це розповіли у 63-ій окремій механізованій бригаді, опублікувавши на своєму телеграм-каналі відео ліквідації,  повідомляє Цензор.НЕТ.

"Насправді ж вони перетворились на ще більш помітну, неповоротку та навіть кумедну ціль, яку можна розгледіти з космосу. Тому на цих довбнів злетілись пілоти і ББС, і 107 батальйону, і 105-го, і 55-го. Підключилась навіть артилерія. Результат — очевидний", — йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.

Дивіться: Нацгвардійці знищили росіян на електросамокатах, які хотіли наблизитися до наших позицій на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) ліквідація (4069) 63 ОМБр (105)


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Чучундри?
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04.06.2025 23:04 Відповісти
піонерський табір - біг в мішках

.
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04.06.2025 23:31 Відповісти
Прикинулися орки, прутіна мощами?!
А воно, он чим завершилося!!
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04.06.2025 23:06 Відповісти
Вони думали, що стали невидимками..😁
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04.06.2025 23:08 Відповісти
Ото, начитаються московіти, толстоєвскага після балєту, а потім плащі на спину, і в Рай, як ****** наказував!
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04.06.2025 23:14 Відповісти
Бєг в мєшках?
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04.06.2025 23:15 Відповісти
це вони ще не почали застосовувати шапкі-нєвідімкі. Там буде ще смішніше.
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04.06.2025 23:26 Відповісти
Як гарно порозлітались . на молекули .
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04.06.2025 23:58 Відповісти
 
 