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Новини Відео Ситуація на фронті
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Нацгвардійці знищили росіян на електросамокатах, які хотіли наблизитися до наших позицій на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана знищили російських штурмовиків на електросамокатах.

Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни хочуть за будь-яку ціну наблизитися до позицій Сил оборони на Покровському напрямку, а останнім часом намагаються на швидкості прорватися до переднього краю.

"Днями мотоциклом окупанти пробували доправити боєкомплект та провізію до своєї точки накопичення, а електросамокатами — заїхати між бойові порядки українських військових. Утім, наші оператори БПЛА виявилися швидшими. Особовий склад ворога знищено, засоби пересування перетворено на брухт", — прокоментували відео у бригаді.

Також дивіться: Воїни Нацполіції за місяць ліквідували 108 російських солдатів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) ліквідація (4069) Національна гвардія (1569)


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Там ззаді медведі на велосипеді
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04.06.2025 22:26 Відповісти
А де поділися "кот задом напєрьод та комарікі на воздушном шарікє"?
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04.06.2025 22:28 Відповісти
От ***** лисоПедики.
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04.06.2025 22:30 Відповісти
.. Ну що ж , фторой арміі міря залишилось спробувати ще оце . І буде повний набір .
.
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04.06.2025 22:40 Відповісти
Ще на ходулях можна швидко бігти
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04.06.2025 22:47 Відповісти
Та й скейтборд ще не освоєний . !🤣
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04.06.2025 23:10 Відповісти
влучно пілоти працюють, подяка.
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04.06.2025 22:47 Відповісти
В рай московський, як і прутін казав!!
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04.06.2025 23:16 Відповісти
 
 