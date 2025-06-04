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Нацгвардійці знищили росіян на електросамокатах, які хотіли наблизитися до наших позицій на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана знищили російських штурмовиків на електросамокатах.
Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
Росіяни хочуть за будь-яку ціну наблизитися до позицій Сил оборони на Покровському напрямку, а останнім часом намагаються на швидкості прорватися до переднього краю.
"Днями мотоциклом окупанти пробували доправити боєкомплект та провізію до своєї точки накопичення, а електросамокатами — заїхати між бойові порядки українських військових. Утім, наші оператори БПЛА виявилися швидшими. Особовий склад ворога знищено, засоби пересування перетворено на брухт", — прокоментували відео у бригаді.
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