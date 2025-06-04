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Нацгвардейцы уничтожили россиян на электросамокатах, хотевших приблизиться к нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана уничтожили российских штурмовиков на электросамокатах.

Видео боевой работы было обнародовано в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне хотят любой ценой приблизиться к позициям Сил обороны на Покровском направлении, а в последнее время пытаются на скорости прорваться к переднему краю.

"На днях мотоциклом оккупанты пробовали доставить боекомплект и провизию к своей точке накопления, а электросамокатами - заехать между боевыми порядками украинских военных. Впрочем, наши операторы БПЛА оказались быстрее. Личный состав врага уничтожен, средства передвижения превращены в металлолом", - прокомментировали видео в бригаде.

Также смотрите: Воины Нацполиции за месяц ликвидировали 108 российских солдат на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) ликвидация (3686) Национальная гвардия (2158)


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Там ззаді медведі на велосипеді
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04.06.2025 22:26 Ответить
А де поділися "кот задом напєрьод та комарікі на воздушном шарікє"?
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04.06.2025 22:28 Ответить
От ***** лисоПедики.
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04.06.2025 22:30 Ответить
.. Ну що ж , фторой арміі міря залишилось спробувати ще оце . І буде повний набір .
.
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04.06.2025 22:40 Ответить
Ще на ходулях можна швидко бігти
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04.06.2025 22:47 Ответить
Та й скейтборд ще не освоєний . !🤣
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04.06.2025 23:10 Ответить
влучно пілоти працюють, подяка.
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04.06.2025 22:47 Ответить
В рай московський, як і прутін казав!!
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04.06.2025 23:16 Ответить
 
 