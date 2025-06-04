Нацгвардейцы уничтожили россиян на электросамокатах, хотевших приблизиться к нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана уничтожили российских штурмовиков на электросамокатах.

Видео боевой работы было обнародовано в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне хотят любой ценой приблизиться к позициям Сил обороны на Покровском направлении, а в последнее время пытаются на скорости прорваться к переднему краю.

"На днях мотоциклом оккупанты пробовали доставить боекомплект и провизию к своей точке накопления, а электросамокатами - заехать между боевыми порядками украинских военных. Впрочем, наши операторы БПЛА оказались быстрее. Личный состав врага уничтожен, средства передвижения превращены в металлолом", - прокомментировали видео в бригаде.

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