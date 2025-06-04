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Бойцы 63 ОМБр ликвидировали оккупантов, которые пытались замаскироваться с помощью антидроновых плащей. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали в Серебрянском лесу российских штурмовиков, которые пытались замаскироваться с помощью антидронових плащей, хотя их перемещение было заметно даже без использования тепловизора.

Об этом рассказали в 63-й отдельной механизированной бригаде, опубликовав на своем телеграм-канале видео ликвидации, сообщает Цензор.НЕТ.

"На самом деле они превратились в еще более заметную, неповоротливую и даже забавную цель, которую можно разглядеть из космоса. Поэтому на этих балбесов слетелись пилоты и ББС, и 107 батальона, и 105-го, и 55-го. Подключилась даже артиллерия. Результат - очевиден", - говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Смотрите: Нацгвардейцы уничтожили россиян на электросамокатах, которые хотели приблизиться к нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) ликвидация (3686) 63 ОМБр (105)


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Топ комментарии
+4
Вони думали, що стали невидимками..😁
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04.06.2025 23:08 Ответить
+3
Бєг в мєшках?
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04.06.2025 23:15 Ответить
+2
Чучундри?
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04.06.2025 23:04 Ответить
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Чучундри?
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04.06.2025 23:04 Ответить
піонерський табір - біг в мішках

.
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04.06.2025 23:31 Ответить
Прикинулися орки, прутіна мощами?!
А воно, он чим завершилося!!
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04.06.2025 23:06 Ответить
Вони думали, що стали невидимками..😁
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04.06.2025 23:08 Ответить
Ото, начитаються московіти, толстоєвскага після балєту, а потім плащі на спину, і в Рай, як ****** наказував!
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04.06.2025 23:14 Ответить
Бєг в мєшках?
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04.06.2025 23:15 Ответить
це вони ще не почали застосовувати шапкі-нєвідімкі. Там буде ще смішніше.
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04.06.2025 23:26 Ответить
з фольги.
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05.06.2025 00:27 Ответить
Як гарно порозлітались . на молекули .
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04.06.2025 23:58 Ответить
Ого агалоГовнетный пласчч.
Принцип работы .я не вижу и меня не смотрите ,,дебилы
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05.06.2025 00:09 Ответить
Допоможуть тіко антидронові труни, і закопані на 2 метри вглиб.
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05.06.2025 00:24 Ответить
 
 