Бойцы 63 ОМБр ликвидировали оккупантов, которые пытались замаскироваться с помощью антидроновых плащей. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали в Серебрянском лесу российских штурмовиков, которые пытались замаскироваться с помощью антидронових плащей, хотя их перемещение было заметно даже без использования тепловизора.

Об этом рассказали в 63-й отдельной механизированной бригаде, опубликовав на своем телеграм-канале видео ликвидации, сообщает Цензор.НЕТ.

"На самом деле они превратились в еще более заметную, неповоротливую и даже забавную цель, которую можно разглядеть из космоса. Поэтому на этих балбесов слетелись пилоты и ББС, и 107 батальона, и 105-го, и 55-го. Подключилась даже артиллерия. Результат - очевиден", - говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Смотрите: Нацгвардейцы уничтожили россиян на электросамокатах, которые хотели приблизиться к нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО