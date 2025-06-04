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Бойцы 63 ОМБр ликвидировали оккупантов, которые пытались замаскироваться с помощью антидроновых плащей. ВИДЕО
Украинские защитники ликвидировали в Серебрянском лесу российских штурмовиков, которые пытались замаскироваться с помощью антидронових плащей, хотя их перемещение было заметно даже без использования тепловизора.
Об этом рассказали в 63-й отдельной механизированной бригаде, опубликовав на своем телеграм-канале видео ликвидации, сообщает Цензор.НЕТ.
"На самом деле они превратились в еще более заметную, неповоротливую и даже забавную цель, которую можно разглядеть из космоса. Поэтому на этих балбесов слетелись пилоты и ББС, и 107 батальона, и 105-го, и 55-го. Подключилась даже артиллерия. Результат - очевиден", - говорится в комментарии к обнародованным кадрам.
Топ комментарии
+4 GAYYASHEK
показать весь комментарий04.06.2025 23:08 Ответить Ссылка
+3 Алекс Скела
показать весь комментарий04.06.2025 23:15 Ответить Ссылка
+2 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.06.2025 23:04 Ответить Ссылка
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А воно, он чим завершилося!!
Принцип работы .я не вижу и меня не смотрите ,,дебилы