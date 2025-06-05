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Оператор дрона-камикадзе одним ударом ликвидировал двух оккупантов, которые вылезли из перелеска. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе одним ударом ликвидировал оккупантов, которые вылезли из перелеска и шли по дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Двое врагов решили пройтись в зоне ответственности 3-го батальона "Крылья" 411 отдельного полка беспилотных систем "Ястребы". Больше не погуляют", - отмечает в комментарии автор публикации.
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