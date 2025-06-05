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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оператор дрона-камикадзе одним ударом ликвидировал двух оккупантов, которые вылезли из перелеска. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе одним ударом ликвидировал оккупантов, которые вылезли из перелеска и шли по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Двое врагов решили пройтись в зоне ответственности 3-го батальона "Крылья" 411 отдельного полка беспилотных систем "Ястребы". Больше не погуляют", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Бойцы 63 ОМБр ликвидировали оккупантов, которые пытались замаскироваться с помощью антидронових плащей. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) уничтожение (7238) дроны (4098)


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05.06.2025 09:49 Ответить
Страйк! )
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05.06.2025 09:52 Ответить
Московські терористи, пішли до прутіна!
Смерть московським терористам!
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05.06.2025 09:54 Ответить
Дуплет))
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05.06.2025 09:58 Ответить
коханці мабудь..
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05.06.2025 10:06 Ответить
Смачно
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05.06.2025 10:11 Ответить
Оператор українського дрона-камікадзе дійсно fighter.
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05.06.2025 10:13 Ответить
Як кажуть: одним махом - молодець!
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05.06.2025 10:27 Ответить
 
 