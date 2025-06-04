В больнице скончалась женщина, пострадавшая вследствие обстрела Никополя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российских обстрелов Никопольского района умер один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сложный для Никопольщины день. Кроме пяти пострадавших, ранения получила 83-летняя жительница Марганца. Женщине оказали всю необходимую помощь. Враг терроризировал Мировскую, Червоногригорьевскую, Марганецкую громады района и Никополь. Применял дроны и артиллерию", - отметил он.

Среди поврежденного: магазин и легковой автомобиль. Уничтожен гараж, разбиты четыре частных дома. Повреждены также газопровод и линия электропередач.

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Впоследствии Лысак сообщил, что в больнице умерла женщина, которая сегодня пострадала из-за атаки на Никополь.

По уточненным данным, ей было 45 лет. Медики до последнего боролись за ее жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми.

Ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали продуктовый магазин в Никополе Днепропетровской области. В результате чего ранения получили 3 человека.

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