В лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу Нікополя. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів Нікопольського району померла одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Складний для Нікопольщини день. Окрім п’яти постраждалих, поранень дістала 83-річна мешканка Марганця. Жінці надали всю необхідну допомогу. Ворог тероризував Мирівську, Червоногригорівську, Марганецьку громади району і Нікополь. Застосовував дрони й артилерію", - зазначив він.

Серед понівеченого: магазин та легковий автомобіль. Знищений гараж, потрощені чотири приватні будинки. Пошкоджені також газогін і лінія електропередач.

Читайте: Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: постраждав чоловік, пошкоджено будинки, медзаклад, магазин та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Згодом Лисак повідомив, що у лікарні померла жінка, яка сьогодні постраждала через атаку на Нікополь.

За уточненими даними, їй було 45 років. Медики до останнього боролися за її життя. Та поранення виявилися надто важкими.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники атакували продуктовий магазин у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок чого поранення дістали 3 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Нікопольщину й Синельниківщину: пошкоджено будинки, дитсадок, ТЦ та ЛЕП. ФОТОрепортаж