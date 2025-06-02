Окупанти атакували Нікопольщину й Синельниківщину: пошкоджено будинки, дитсадок, ТЦ та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 2 червня російські війська били по Нікопольському та Синельниківському району Дніпропетровської області дронами та КАБами.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, агресор застосовував дрони по Нікополю, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктура, будівля, що не експлуатувалася, авто.
За уточненою інформацією, через нічні та вранішні атаки на Нікопольщині понівечені торговельний центр, два приватні будинки, в одному з яких виникла пожежа. Вогонь рятувальники загасили. Серед потрощеного також багатоквартирний будинок, дитячий садок, господарська споруда. Зачепило й легковик та лінію електропередач.
Вдень російські війська вдарили КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Надвечір поцілив противник керованою авіабомбою і по Маломихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.
Зазначається, що скрізь минулося без загиблих і постраждалих.
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