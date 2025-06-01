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Новини Евакуація на Дніпропетровщині
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Запроваджено примусову евакуацію із сіл трьох громад Синельниківського району Дніпропетровщини, - ОВА

евакуація на Синельниківщині

Через безпекову ситуацію запроваджується друга хвиля примусової евакуації із Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, евакуація запроваджується із пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох – Маломихайлівської. Вже підписано відповідне розпорядження.

"Мають виїхати діти з батьками чи законними представниками. Адже малим не місце під КАБами та дронами. Соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини", - йдеться в повідомленні.

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Він також повідомив, що в більш спокійних районах області підготовлені місця для евакуйованих.

За словами голови ОВА, примусова евакуація триватиме протягом двох місяців.

Автор: 

евакуація (2340) Дніпропетровська область (3840) Синельниківський район (91)


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Зебіле, я тобі більше скажу. Ніхто Дніпро форсувати не буде, зайдуть через бульбавсрусь на західний кордон.
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01.06.2025 13:50 Відповісти
Не думаю,вже ходили в 22,наваляли їм добряче
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01.06.2025 14:06 Відповісти
Повертайте В.Ф. Залужного.
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01.06.2025 13:48 Відповісти
І що йому робити з такими як ти ухилянтами? Вподобайки у фейсбуці ставити хіба що.
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01.06.2025 13:52 Відповісти
мірняк треба евакуйовувати з зони бойових дій, а дітей так примусово, все правильно.
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01.06.2025 13:59 Відповісти
Кому ще не ясно,що задумали глобальні еліти по відношенню України,вам сюди(посилання нижче).
Про це розказав Олег Головко,перекладач української делегації у Стамбулі,який накивав п'ятами після того,як узнав,що готують для України.
https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo
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01.06.2025 14:43 Відповісти
Те, про що говорять у цьому відео,- нездійсненно. Пояснюю: До війни на російському сайті "Як помститись начальнику" люди подавали десятки ідей. Одна з ідей опису, як на кухні з залізосинеродистого калію зробити цианістий калій, а потім синільну кислоту. Це хімічна зброя. Причетні до того відео - невігласи.
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01.06.2025 15:09 Відповісти
 
 