Запроваджено примусову евакуацію із сіл трьох громад Синельниківського району Дніпропетровщини, - ОВА
Через безпекову ситуацію запроваджується друга хвиля примусової евакуації із Синельниківського району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, евакуація запроваджується із пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох – Маломихайлівської. Вже підписано відповідне розпорядження.
"Мають виїхати діти з батьками чи законними представниками. Адже малим не місце під КАБами та дронами. Соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини", - йдеться в повідомленні.
Він також повідомив, що в більш спокійних районах області підготовлені місця для евакуйованих.
За словами голови ОВА, примусова евакуація триватиме протягом двох місяців.
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