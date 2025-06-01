Введена принудительная эвакуация из сел трех громад Синельниковского района Днепропетровской области, - ОГА

Из-за ситуации с безопасностью вводится вторая волна принудительной эвакуации из Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эвакуация вводится из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской громады, семи Великомихайловской и двух - Маломихайловской. Уже подписано соответствующее распоряжение.



"Должны выехать дети с родителями или законными представителями. Ведь малым не место под КАБами и дронами. Социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи", - говорится в сообщении.

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Он также сообщил, что в более спокойных районах области подготовлены места для эвакуированных.



По словам главы ОГА, принудительная эвакуация продлится в течение двух месяцев.