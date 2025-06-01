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Новости Эвакуация на Днепропетровщине
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Введена принудительная эвакуация из сел трех громад Синельниковского района Днепропетровской области, - ОГА

эвакуация в Синельниковском районе

Из-за ситуации с безопасностью вводится вторая волна принудительной эвакуации из Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эвакуация вводится из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской громады, семи Великомихайловской и двух - Маломихайловской. Уже подписано соответствующее распоряжение.

"Должны выехать дети с родителями или законными представителями. Ведь малым не место под КАБами и дронами. Социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи", - говорится в сообщении.

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Он также сообщил, что в более спокойных районах области подготовлены места для эвакуированных.

По словам главы ОГА, принудительная эвакуация продлится в течение двух месяцев.

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эвакуация (2099) Днепропетровская область (4061) Синельниковский район (92)


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Зебіле, я тобі більше скажу. Ніхто Дніпро форсувати не буде, зайдуть через бульбавсрусь на західний кордон.
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01.06.2025 13:50 Ответить
Не думаю,вже ходили в 22,наваляли їм добряче
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01.06.2025 14:06 Ответить
Повертайте В.Ф. Залужного.
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01.06.2025 13:48 Ответить
І що йому робити з такими як ти ухилянтами? Вподобайки у фейсбуці ставити хіба що.
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01.06.2025 13:52 Ответить
мірняк треба евакуйовувати з зони бойових дій, а дітей так примусово, все правильно.
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01.06.2025 13:59 Ответить
Кому ще не ясно,що задумали глобальні еліти по відношенню України,вам сюди(посилання нижче).
Про це розказав Олег Головко,перекладач української делегації у Стамбулі,який накивав п'ятами після того,як узнав,що готують для України.
https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo
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01.06.2025 14:43 Ответить
Те, про що говорять у цьому відео,- нездійсненно. Пояснюю: До війни на російському сайті "Як помститись начальнику" люди подавали десятки ідей. Одна з ідей опису, як на кухні з залізосинеродистого калію зробити цианістий калій, а потім синільну кислоту. Це хімічна зброя. Причетні до того відео - невігласи.
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01.06.2025 15:09 Ответить
zелені тварюки вже готують до здачі Дніпро
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01.06.2025 16:55 Ответить
 
 