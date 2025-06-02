Росіяни завдали ударів по підрозділу рятувальників у Нікополі, травмовано трьох чоловіків. ФОТОрепортаж

Вночі російська армія завдала удару по підрозділу ДСНС у Нікополі. Пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття в якому перебували рятувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків.

По прибутті працівників екстреної медичної допомоги росіяни повторно завдали удар, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники доправили службовим транспортом двох поранених чоловіків до лікувального закладу.

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