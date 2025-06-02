Россияне нанесли удары по подразделению спасателей в Никополе, травмированы трое мужчин. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российская армия нанесла удар по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены окна, стены и вход в укрытие в котором находились спасатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Из-за вражеского обстрела пострадали двое гражданских мужчин. Чрезвычайники спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков.

По прибытию работников экстренной медицинской помощи, россияне повторно нанесли удар, травмировав водителя скорой. Медики были вынуждены самостоятельно вернуться к месту расположения", - говорится в сообщении.

Спасатели доставили служебным транспортом двух раненых мужчин в лечебное учреждение.

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