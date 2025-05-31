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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали два района Днепропетровской области: трое пострадавших, повреждены дома, предприятия и кафе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 31 мая российские войска били по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, агрессор атаковал Никопольщину артиллерией и беспилотниками. Попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.

Вследствие вражеских атак изуродованы пятиэтажка, 2 коммунальных предприятия, авто.

Также смотрите: Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены дома, предприятия, пожарная часть и газопровод. ФОТОрепортаж

По уточненной информации, из-за утренних ударов по Никополю также пострадал 66-летний мужчина. Таким образом, всего пострадавших трое. Все на амбулаторном лечении.

Кроме того, в городе повреждены еще один многоквартирный дом и кафе.

Днем агрессор ударил по Синельниковщине. Направил КАБы на Новопавловскую громаду. Последствия уточняются.

Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (27716) Никополь (1063) Днепропетровская область (4060) Никопольский район (256) Синельниковский район (90)


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Які упороті кацапи та їхні дії а весь світ не може скласти 2 та 2,та тре те місце де могли бути яйця.
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31.05.2025 18:56 Ответить
 
 