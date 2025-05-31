Россияне атаковали два района Днепропетровской области: трое пострадавших, повреждены дома, предприятия и кафе. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 31 мая российские войска били по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, агрессор атаковал Никопольщину артиллерией и беспилотниками. Попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.
Вследствие вражеских атак изуродованы пятиэтажка, 2 коммунальных предприятия, авто.
По уточненной информации, из-за утренних ударов по Никополю также пострадал 66-летний мужчина. Таким образом, всего пострадавших трое. Все на амбулаторном лечении.
Кроме того, в городе повреждены еще один многоквартирный дом и кафе.
Днем агрессор ударил по Синельниковщине. Направил КАБы на Новопавловскую громаду. Последствия уточняются.
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