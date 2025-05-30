Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены дома, предприятия, пожарная часть и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 30 мая российские войска более трех десятков раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ. В частности, по Никопольщине агрессор бил из артиллерии, направлял на населенные пункты FPV-дроны, сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Было шумно в Никополе, Марганецкой, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадах.



Вследствие вражеских атак повреждены коммунальное предприятие, пожарная часть, два спецавтомобили, инфраструктура, несколько зданий, которые не эксплуатировались. Повреждены также многоквартирный дом, полдесятка частных домов, один из которых загорелся. Огонь спасатели потушили. Разбиты хозяйственная постройка, гараж, несколько теплиц, солнечные панели, авто. Зацепило и газопровод.



По уточненной информации, вследствие ночной атаки дроном в Никополе возник пожар в админздании.

Также смотрите: Рашисты атаковали Никопольщину артиллерией и БпЛА: повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж

По Новопавловской громаде Синельниковского района российские войска ударили КАБами. Повреждено сельскохозяйственное предприятие. Информация уточняется.



Отмечается, что люди не пострадали.

Также смотрите: Россияне прицельно ударили дроном по подразделению ГСЧС в Никополе: повреждены депо, админздание и авто. ФОТОрепортаж











