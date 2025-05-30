Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, підприємства, пожежну частину та газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 30 травня російські війська понад три десятки разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.Так, по Нікопольщині агресор гатив з артилерії, скеровував на населені пункти FPV-дрони, скидав боєприпаси з БпЛА. Було гучно в нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.



Унаслідок ворожих атак пошкоджені комунальне підприємство, пожежна частина, дві спецавтівки, інфраструктура, декілька будівель, що не експлуатувалися. Понівечені також багатоквартирний будинок, півдесятка приватних осель, одна з яких зайнялася. Вогонь рятувальники приборкали. Побиті господарська споруда, гараж, декілька парників, сонячні панелі, авто. Зачепило й газогін.



За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки дроном у Нікополі виникла пожежа в адмінбудівлі.

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По Новопавлівській громаді Синельниківського району російські війська вдарили КАБами. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Інформація уточнюється.



Зазначається, що люди не постраждали.

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