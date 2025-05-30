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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, підприємства, пожежну частину та газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 30 травня російські війська понад три десятки разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.Так, по Нікопольщині агресор гатив з артилерії, скеровував на населені пункти FPV-дрони, скидав боєприпаси з БпЛА. Було гучно в нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені комунальне підприємство, пожежна частина, дві спецавтівки, інфраструктура, декілька будівель, що не експлуатувалися. Понівечені також багатоквартирний будинок, півдесятка приватних осель, одна з яких зайнялася. Вогонь рятувальники приборкали. Побиті господарська споруда, гараж, декілька парників, сонячні панелі, авто. Зачепило й газогін.

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки дроном у Нікополі виникла пожежа в адмінбудівлі.

Також дивіться: Рашисти атакували Нікопольщину артилерією та БпЛА: пошкоджено будинки та газогін. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 30 травня

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російські війська вдарили КАБами. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Інформація уточнюється.

Зазначається, що люди не постраждали.

Також дивіться: Росіяни прицільно вдарили дроном по підрозділу ДСНС у Нікополі: пошкоджено депо, адмінбудівлю та авто. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 30 травня
Обстріли Нікопольщини 30 травня
Обстріли Нікопольщини 30 травня
Обстріли Нікопольщини 30 травня
Обстріли Нікопольщини 30 травня
Обстріли Нікопольщини 30 травня

Автор: 

обстріл (29021) Нікополь (1231) Дніпропетровська область (3836) Нікопольський район (257) Синельниківський район (89)


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30.05.2025 20:22 Відповісти
 
 