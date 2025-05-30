Рашисти атакували Нікопольщину артилерією та БпЛА: пошкоджено будинки та газогін. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та БпЛА.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.
Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда і газогін. Загиблих та постраждалих немає.
Також вчора РФ атакувала FPV-дроном Нікополь, внаслідок чого пошкоджено приватну оселю.
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