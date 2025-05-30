Рашисты атаковали Никопольщину артиллерией и БПЛА: повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и БПЛА.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом Никополь, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская громады.
Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и газопровод. Погибших и пострадавших нет.
Также вчера РФ атаковала FPV-дроном Никополь, в результате чего поврежден частный дом.
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