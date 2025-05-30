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Рашисты атаковали Никопольщину артиллерией и БПЛА: повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и БПЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом Никополь, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская громады.

Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и газопровод. Погибших и пострадавших нет.

Также вчера РФ атаковала FPV-дроном Никополь, в результате чего поврежден частный дом.

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Последствия обстрелов Никопольщины 30 мая 2025 года
Последствия обстрелов Никопольщины 30 мая 2025 года
Последствия обстрелов Никопольщины 30 мая 2025 года
Последствия обстрелов Никопольщины 30 мая 2025 года

Автор: 

Никополь (1060) Днепропетровская область (4057) Никопольский район (253)


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