Росіяни прицільно вдарили дроном по підрозділу ДСНС у Нікополі: пошкоджено депо, адмінбудівлю та авто. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали прицільного удару дроном по території підрозділу ДСНС у Нікополі в Дніпропетровській області.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок удару пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль.
"На цьому агресор не зупинився – вже за десять хвилин завдав другого удару, цього разу влучивши по адміністративній будівлі. На щастя, рятувальники не постраждали", - додали в ДСНС.
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Вячеслав Перов
показати весь коментар30.05.2025 16:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Nika Vesela
показати весь коментар30.05.2025 16:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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