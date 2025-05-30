Росіяни прицільно вдарили дроном по підрозділу ДСНС у Нікополі: пошкоджено депо, адмінбудівлю та авто. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали прицільного удару дроном по території підрозділу ДСНС у Нікополі в Дніпропетровській області.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок удару пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль.

"На цьому агресор не зупинився – вже за десять хвилин завдав другого удару, цього разу влучивши по адміністративній будівлі. На щастя, рятувальники не постраждали", - додали в ДСНС.

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