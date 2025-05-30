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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Росіяни прицільно вдарили дроном по підрозділу ДСНС у Нікополі: пошкоджено депо, адмінбудівлю та авто. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали прицільного удару дроном по території підрозділу ДСНС у Нікополі в Дніпропетровській області.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок удару пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль.

"На цьому агресор не зупинився – вже за десять хвилин завдав другого удару, цього разу влучивши по адміністративній будівлі. На щастя, рятувальники не постраждали", - додали в ДСНС.

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Удар по підрозділу ДСНС у Нікополі
Удар по підрозділу ДСНС у Нікополі
Удар по підрозділу ДСНС у Нікополі
Удар по підрозділу ДСНС у Нікополі

Автор: 

обстріл (29021) ДСНС (5142) Нікополь (1231) Дніпропетровська область (3836) Нікопольський район (257)


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у відповідь бздошно рознести пожарні частини хоча б у Донецьку?
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30.05.2025 16:00 Відповісти
Тот чомусь взагалі наші не чіпають. Хотілося б знати чому?
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30.05.2025 16:18 Відповісти
 
 