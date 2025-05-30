Россияне прицельно ударили дроном по подразделению ГСЧС в Никополе: повреждены депо, административное здание и автомобиль. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли прицельный удар дроном по территории подразделения ГСЧС в Никополе Днепропетровской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате удара повреждены пожарное депо и пожарно-спасательный автомобиль.

"На этом агрессор не остановился - уже через десять минут нанес второй удар, на этот раз попав по административному зданию. К счастью, спасатели не пострадали", - добавили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Никопольщину артиллерией и БпЛА: повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж







