Россияне прицельно ударили дроном по подразделению ГСЧС в Никополе: повреждены депо, административное здание и автомобиль. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли прицельный удар дроном по территории подразделения ГСЧС в Никополе Днепропетровской области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате удара повреждены пожарное депо и пожарно-спасательный автомобиль.
"На этом агрессор не остановился - уже через десять минут нанес второй удар, на этот раз попав по административному зданию. К счастью, спасатели не пострадали", - добавили в ГСЧС.
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Вячеслав Перов
показать весь комментарий30.05.2025 16:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Nika Vesela
показать весь комментарий30.05.2025 16:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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