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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Россияне прицельно ударили дроном по подразделению ГСЧС в Никополе: повреждены депо, административное здание и автомобиль. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли прицельный удар дроном по территории подразделения ГСЧС в Никополе Днепропетровской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате удара повреждены пожарное депо и пожарно-спасательный автомобиль.

"На этом агрессор не остановился - уже через десять минут нанес второй удар, на этот раз попав по административному зданию. К счастью, спасатели не пострадали", - добавили в ГСЧС.

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Удар по подразделению ГСЧС в Никополе
Удар по подразделению ГСЧС в Никополе
Удар по подразделению ГСЧС в Никополе
Удар по подразделению ГСЧС в Никополе

Автор: 

обстрел (27699) ГСЧС (5002) Никополь (1062) Днепропетровская область (4057) Никопольский район (253)


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у відповідь бздошно рознести пожарні частини хоча б у Донецьку?
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30.05.2025 16:00 Ответить
Тот чомусь взагалі наші не чіпають. Хотілося б знати чому?
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30.05.2025 16:18 Ответить
 
 