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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: троє постраждалих, пошкоджено будинки, підприємства та кафе. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 31 травня російські війська били по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, агресор атакував Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Поцілив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Унаслідок ворожих атак понівечені п'ятиповерхівка, 2 комунальні підприємства, авто.

Також дивіться: Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, підприємства, пожежну частину та газогін. ФОТОрепортаж

За уточненою інформацією, через ранкові удари по Нікополю також постраждав 66-річний чоловік. Таким чином, загалом потерпілих троє. Всі на амбулаторному лікуванні.

Крім того, у місті пошкоджені ще один багатоквартирний будинок і кафе.

Вдень агресор вгатив по Синельниківщині. Спрямував КАБи на Новопавлівську громаду. Наслідки уточнюються.

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (29037) Нікополь (1232) Дніпропетровська область (3839) Нікопольський район (259) Синельниківський район (90)


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Які упороті кацапи та їхні дії а весь світ не може скласти 2 та 2,та тре те місце де могли бути яйця.
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31.05.2025 18:56 Відповісти
 
 