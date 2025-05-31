Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: троє постраждалих, пошкоджено будинки, підприємства та кафе. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 31 травня російські війська били по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, агресор атакував Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Поцілив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
Унаслідок ворожих атак понівечені п'ятиповерхівка, 2 комунальні підприємства, авто.
За уточненою інформацією, через ранкові удари по Нікополю також постраждав 66-річний чоловік. Таким чином, загалом потерпілих троє. Всі на амбулаторному лікуванні.
Крім того, у місті пошкоджені ще один багатоквартирний будинок і кафе.
Вдень агресор вгатив по Синельниківщині. Спрямував КАБи на Новопавлівську громаду. Наслідки уточнюються.
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