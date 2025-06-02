Оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы: повреждены дома, детский сад, ТЦ и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 2 июня российские войска били по Никопольскому и Синельниковскому району Днепропетровской области дронами и КАБами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, агрессор применял дроны по Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой громадах. Повреждены инфраструктура, здание, которое не эксплуатировалось, авто.

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По уточненной информации, из-за ночных и утренних атак на Никопольщине повреждены торговый центр, два частных дома, в одном из которых возник пожар. Огонь спасатели потушили. Среди разрушенного также многоквартирный дом, детский сад, хозяйственная постройка. Зацепило и легковушку и линию электропередач.

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Днем российские войска ударили КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. К вечеру ударил противник управляемой авиабомбой и по Маломихайловской громаде. Последствия уточняются.



Отмечается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.











