Оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы: повреждены дома, детский сад, ТЦ и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 2 июня российские войска били по Никопольскому и Синельниковскому району Днепропетровской области дронами и КАБами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, агрессор применял дроны по Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой громадах. Повреждены инфраструктура, здание, которое не эксплуатировалось, авто.
По уточненной информации, из-за ночных и утренних атак на Никопольщине повреждены торговый центр, два частных дома, в одном из которых возник пожар. Огонь спасатели потушили. Среди разрушенного также многоквартирный дом, детский сад, хозяйственная постройка. Зацепило и легковушку и линию электропередач.
Днем российские войска ударили КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. К вечеру ударил противник управляемой авиабомбой и по Маломихайловской громаде. Последствия уточняются.
Отмечается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль