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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы: повреждены дома, детский сад, ТЦ и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 2 июня российские войска били по Никопольскому и Синельниковскому району Днепропетровской области дронами и КАБами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, агрессор применял дроны по Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой громадах. Повреждены инфраструктура, здание, которое не эксплуатировалось, авто.

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Обстрелы Никопольщины 2 июня

По уточненной информации, из-за ночных и утренних атак на Никопольщине повреждены торговый центр, два частных дома, в одном из которых возник пожар. Огонь спасатели потушили. Среди разрушенного также многоквартирный дом, детский сад, хозяйственная постройка. Зацепило и легковушку и линию электропередач.

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Днем российские войска ударили КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. К вечеру ударил противник управляемой авиабомбой и по Маломихайловской громаде. Последствия уточняются.

Отмечается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрелы Никопольщины 2 июня
Обстрелы Никопольщины 2 июня
Обстрелы Никопольщины 2 июня
Обстрелы Никопольщины 2 июня
Обстрелы Никопольщины 2 июня
Обстрелы Никопольщины 2 июня

Автор: 

обстрел (27742) Никополь (1065) Днепропетровская область (4063) Никопольский район (257) Синельниковский район (92)


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