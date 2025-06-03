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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: постраждав чоловік, пошкоджено будинки, медзаклад, магазин та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 3 червня російські війська обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалий та руйнування.

Про наслідки ворожих обстрілів розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Нікопольщина пережила понад два десятки російських ударів. Окупанти застосовували дрони та артилерію. Били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

Унаслідок обстрілів постраждав 87-річний чоловік. Він отримав допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

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Також ударами РФ пошкоджені медзаклад, магазин, багатоквартирний будинок. Виникло декілька пожеж. Потрощені понад десяток приватних осель, декілька господарських споруд, з них три – знищені. Побиті авто, зачепило й лінію електропередач.

Крім того, агресор вдарив FPV-дроном по Зеленодольській громаді Криворізького району. Там горіла суха трава. Вогонь загасили.

Обстріли Нікопольщини 3 червня
Обстріли Нікопольщини 3 червня
Обстріли Нікопольщини 3 червня

Автор: 

обстріл (29082) Нікополь (1235) Дніпропетровська область (3846) Криворізький район (141) Нікопольський район (262)


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після таких кашерних новин треба писати шо пошкоджено у кацапів.....а так це не війна а посміховисько від блазнів....
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03.06.2025 19:03 Відповісти
 
 