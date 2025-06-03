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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині

Вибух пролунав у Павлограді 3 червня 2025 року

У Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

Тривогу оголошено по всій Україні.

Інформацію згодом підтвердив глава ОВА Лисак. Наразі деталі уточнюють.

Читайте: Нічний удар по Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4514) Павлоград (128) Дніпропетровська область (3846) Павлоградський район (23)


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03.06.2025 15:48 Відповісти
Тварини скажені, ніяк не заспокояться.
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03.06.2025 15:49 Відповісти
А, может, после взрыва вообще не было дыма как на фото..
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03.06.2025 15:58 Відповісти
 
 