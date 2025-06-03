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Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині
У Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики.
Тривогу оголошено по всій Україні.
Інформацію згодом підтвердив глава ОВА Лисак. Наразі деталі уточнюють.
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Dmitriy Prudko
показати весь коментар03.06.2025 15:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Eva Low
показати весь коментар03.06.2025 15:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар03.06.2025 15:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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