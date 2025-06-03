Взрыв прогремел в Павлограде на Днепропетровщине
В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
Тревога объявлена по всей Украине.
Информацию впоследствии подтвердил глава ОВА Лысак. Сейчас детали уточняются.
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показать весь комментарий03.06.2025 15:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Dmitriy Prudko
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Eva Low
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Anders Steiberg #582767
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