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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Взрыв прогремел в Павлограде на Днепропетровщине

Взрыв прогремел в Павлограде 3 июня 2025 года

В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

Тревога объявлена по всей Украине.

Информацию впоследствии подтвердил глава ОВА Лысак. Сейчас детали уточняются.

Читайте: Ночной удар по Днепропетровщине: повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6801) Павлоград (152) Днепропетровская область (4066) Павлоградский район (23)


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В Славянске делец Швачка Александр Григорьевич «ПП НВКТФ Ювис» под видом продукции собственного производства вывозил в Россию в разобранном виде станки для нужд российского ВПК с заводов Славянска и Краматорска известно о вывозе с НИИВН совместно с Кульматицким Владимиром Владимировичем (директором) и со Славянского Машиностроительного завода совместно с подельником Придворовым Павлом (директором) документы оформлялись якобы на вывоз в среднюю Азию сельскохозяйственных механизмов собственного производства по производству комбикормов или что-то вроде этого на самом деле вывозились особо ценные и дорогостоящие станки в разобранном виде в которых нуждалась российское ВПК которое находилось под санкциями, так же это было сделано с целью ослабить Украину и ограбить украинцев что бы безработные украинцы не сопротивлялись вторжению России!
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03.06.2025 15:44 Ответить
Зверніться в НПУ або СБУ якщо маєте докази.
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03.06.2025 15:48 Ответить
Тварини скажені, ніяк не заспокояться.
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03.06.2025 15:49 Ответить
А, может, после взрыва вообще не было дыма как на фото..
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03.06.2025 15:58 Ответить
 
 