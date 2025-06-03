Россияне атаковали два района Днепропетровской области: пострадал мужчина, повреждены дома, медучреждение, магазин и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 3 июня российские войска обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавший и разрушения.

О последствиях вражеских обстрелов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Никопольщина пережила более двух десятков российских ударов. Оккупанты применяли дроны и артиллерию. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.



В результате обстрелов пострадал 87-летний мужчина. Он получил помощь, будет лечиться амбулаторно.

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Также ударами РФ повреждены медучреждение, магазин, многоквартирный дом. Возникло несколько пожаров. Разбиты более десятка частных домов, несколько хозяйственных построек, из них три - уничтожены. Побиты авто, задело и линию электропередач.

Кроме того, агрессор ударил FPV-дроном по Зеленодольской громаде Криворожского района. Там горела сухая трава. Огонь потушили.





