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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали два района Днепропетровской области: пострадал мужчина, повреждены дома, медучреждение, магазин и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 3 июня российские войска обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавший и разрушения.

О последствиях вражеских обстрелов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Никопольщина пережила более двух десятков российских ударов. Оккупанты применяли дроны и артиллерию. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.

В результате обстрелов пострадал 87-летний мужчина. Он получил помощь, будет лечиться амбулаторно.

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Также ударами РФ повреждены медучреждение, магазин, многоквартирный дом. Возникло несколько пожаров. Разбиты более десятка частных домов, несколько хозяйственных построек, из них три - уничтожены. Побиты авто, задело и линию электропередач.

Кроме того, агрессор ударил FPV-дроном по Зеленодольской громаде Криворожского района. Там горела сухая трава. Огонь потушили.

Обстрелы Никопольщины 3 июня
Обстрелы Никопольщины 3 июня
Обстрелы Никопольщины 3 июня

Автор: 

обстрел (27760) Никополь (1066) Днепропетровская область (4066) Криворожский район (130) Никопольский район (259)


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після таких кашерних новин треба писати шо пошкоджено у кацапів.....а так це не війна а посміховисько від блазнів....
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03.06.2025 19:03 Ответить
 
 