Россияне атаковали два района Днепропетровской области: пострадал мужчина, повреждены дома, медучреждение, магазин и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 3 июня российские войска обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавший и разрушения.
О последствиях вражеских обстрелов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Никопольщина пережила более двух десятков российских ударов. Оккупанты применяли дроны и артиллерию. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.
В результате обстрелов пострадал 87-летний мужчина. Он получил помощь, будет лечиться амбулаторно.
Также ударами РФ повреждены медучреждение, магазин, многоквартирный дом. Возникло несколько пожаров. Разбиты более десятка частных домов, несколько хозяйственных построек, из них три - уничтожены. Побиты авто, задело и линию электропередач.
Кроме того, агрессор ударил FPV-дроном по Зеленодольской громаде Криворожского района. Там горела сухая трава. Огонь потушили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль