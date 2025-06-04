Рашисти вдарили по продуктовому магазину в Нікополі. Постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували продуктовий магазин у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок чого поранення дістали 3 особи.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні впродовж дня окупанти цинічно били по цивільному населенню міста. Під удар потрапив продуктовий магазин. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків і жінка", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники допомогли транспортувати поранену жінку до карети швидкої допомоги.
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