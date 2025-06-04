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Рашисти вдарили по продуктовому магазину в Нікополі. Постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували продуктовий магазин у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок чого поранення дістали 3 особи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні впродовж дня окупанти цинічно били по цивільному населенню міста. Під удар потрапив продуктовий магазин. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків і жінка", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники допомогли транспортувати поранену жінку до карети швидкої допомоги.

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Автор: 

обстріл (29105) ДСНС (5150) Нікополь (1236) Дніпропетровська область (3848) Нікопольський район (263)


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