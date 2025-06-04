Рашисты ударили по продуктовому магазину в Никополе. Пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж
Российские захватчики атаковали продуктовый магазин в Никополе Днепропетровской области. В результате ранения получили 3 человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в течение дня оккупанты цинично били по гражданскому населению города. Под удар попал продуктовый магазин. В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина", - говорится в сообщении.
Спасатели помогли транспортировать раненую женщину в карету "скорой".
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