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Рашисты ударили по продуктовому магазину в Никополе. Пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали продуктовый магазин в Никополе Днепропетровской области. В результате ранения получили 3 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в течение дня оккупанты цинично били по гражданскому населению города. Под удар попал продуктовый магазин. В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина", - говорится в сообщении.

Спасатели помогли транспортировать раненую женщину в карету "скорой".

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Автор: 

обстрел (27784) ГСЧС (5010) Никополь (1067) Днепропетровская область (4068) Никопольский район (260)


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