Росіяни атакували Нікопольщину понад 20 разів протягом дня, - ОВА. ФОТО

5 червня окупанти понад 20 разів били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громаді.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалий внаслідок ранкової атаки на Нікополь чоловік залишається в лікарні.

"Загалом сьогодні через ворожі влучання у районі потрощені три приватні будинки, у двох з яких виникли пожежі. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені також інфраструктура, багатоповерхівка й господарська споруда", - зазначив Лисак.

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Нагадаємо в Нікополі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського дрона постраждав 71-річний чоловік.