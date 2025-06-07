Враг ночью нанес комбинированный удар по Днепропетровщине, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью оккупанты нанесли массированный удар по Днепропетровской области ударными беспилотниками и ракетами, есть разрушения и пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелась машина, 3 - побиты. В многоэтажках разбиты окна - сейчас еще продолжается обследование.











Также ночью взрывы были в Павлограде. Там повреждены предприятие и многоквартирные дома. Огнем охватило машины. Спасатели тушат пожар. 9 авто уничтожено. Без пострадавших.

Утром противник возобновил удары по Никопольщине. Направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду.

В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно, обошлось без жертв.

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