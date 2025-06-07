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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг ночью нанес комбинированный удар по Днепропетровщине, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью оккупанты нанесли массированный удар по Днепропетровской области ударными беспилотниками и ракетами, есть разрушения и пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелась машина, 3 - побиты. В многоэтажках разбиты окна - сейчас еще продолжается обследование.

Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Также ночью взрывы были в Павлограде. Там повреждены предприятие и многоквартирные дома. Огнем охватило машины. Спасатели тушат пожар. 9 авто уничтожено. Без пострадавших.

Утром противник возобновил удары по Никопольщине. Направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду.

В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно, обошлось без жертв.

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Автор: 

Днепр (4442) Павлоград (153) Никополь (1071) Днепропетровская область (4079) Днепровский район (96) Никопольский район (265) Павлоградский район (24)


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"Українці Росію породили - вони її і "відспівають"..." (прямо по Гоголю...).
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07.06.2025 08:10 Ответить
Кацапи, ми вам цього не пробачимо НІКОЛИ!!! Наші дрони били по аеродрому, де базувалися літаки, які кидали ракети по містах, а ви тупо б'єте по містах, по оселям, де проживають мами, сестри, дружини, діти. Ви є терористи і держава ваша терорист.
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07.06.2025 08:56 Ответить
Скажені тварини.
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07.06.2025 09:03 Ответить
 
 