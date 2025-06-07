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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни скинули КАБи на Синельниківщину: загинув чоловік, пошкоджено будинки і дитсадок

Обстріл Нікополя 17 квітня 2025 року. Є загиблі та поранені

Унаслідок обстрілу КАБами увечері 7 червня Межівської громади на Синельниківщині Дніпропетровської області загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумна звістка з Межівської громади Синельниківщини. Там, через атаку росіян КАБами, загинув місцевий. Співчуття рідним і близьким...", - написав він

Серед пошкоджень – 5 приватних будинків і дитячий садок.

Також дивіться: Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині та Синельниківщині з артилерії, дронів та КАБів: поранений 17-річний хлопець, пошкоджені багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Автор: 

КАБ (390) Дніпропетровська область (3861) Синельниківський район (94)


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