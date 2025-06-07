Росіяни скинули КАБи на Синельниківщину: загинув чоловік, пошкоджено будинки і дитсадок
Унаслідок обстрілу КАБами увечері 7 червня Межівської громади на Синельниківщині Дніпропетровської області загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумна звістка з Межівської громади Синельниківщини. Там, через атаку росіян КАБами, загинув місцевий. Співчуття рідним і близьким...", - написав він
Серед пошкоджень – 5 приватних будинків і дитячий садок.
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