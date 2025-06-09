Зачинені укриття під час обстрілу на Рівненщині: поліція розпочала перевірки, - ОВА
У Рівненській області після нічної повітряної атаки 9 червня, під час якої жителі скаржилися на недоступність укриттів, вирішено провести перевірки всіх захисних споруд.
Про це повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Приводом стали скарги жителів області на те, що цієї ночі під час повітряної атаки ворога деякі сховища були зачинені. Це неприпустимо. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки", - зазначив начальник ОВА Олександр Коваль.
Він наголосив, що укриття мають бути відкритими під час сигналу повітряної тривоги, та закликав громадян повідомляти про порушення до поліції або на гарячу лінію адміністрації.
Наразі в Україні діє законодавство, яке передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за порушення правил експлуатації захисних споруд цивільного захисту.
Як повідомлялося, вночі окупанти масово атакували Рівненську область: били "шахедами" та ракетами, є поранений. Також Росія атакувала Київ, пошкоджено офісну будівлю. Окрім того, повідомлялося, що ворожі безпілотники пошкодили ЛЕП на Полтавщині. Через нічну атаку РФ є також пошкодження на Черкащині та у Бориспільському районі Київщини.
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винні всі, окрім зелених дегенератів при владі!
Це ж основний посил блогерів-СЗЧ-шників типу Шабуніна і політруків з відбитими мозгами
ніхто не зачинив - укриття самі зачинилися, справу розкрито!
заарештувати укриття і посадити підарешт!
Такі перевірки треба проводити раптово й без попередження
як мінімум 2 рази на місяць!
Закрите укриття,-відповідальному підрозділу за забезпечення безперешкодного доступу до споруди "Укриття" - 17 000 грн. штрафу, або ні - 25 000 грн. штрафу!
Подіє прямо миттєво!
Й гроші у бюджеті з'являться!