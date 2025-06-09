Евакуації на Сумщині підлягають 213 населених пунктів у 18 прикордонних громадах, - ОВА

За останню добу Росія здійснила майже 90 обстрілів по Сумській області. Поранені 10 цивільних, серед них – вагітна жінка. Евакуація населення відбувається планово.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Учора внаслідок ударів РФ були поранені семеро людей у Недригайлівській громаді та троє – в Есманьській.

"Серед поранених є вагітна жінка. Її прооперували, стан стабільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує. Найшвидшого одужання майбутній мамі", - зазначив він.

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За його словами, станом на зараз евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах.

"Евакуація відбувається планово, у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами. Працюють гуманітарні хаби та транзитні центри – аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій", - заявив Григоров.

Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину.

"У постійному контакті з військовими – працюємо 24/7, знаємо їхні потреби й підтримуємо. Посилюємо антидронове покриття, розгортаємо мобільні вогневі групи. До допомоги Збройним силам України активно долучаються бізнес, волонтери, громадськість", - додав очільник ОВА.

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