Евакуації на Сумщині підлягають 213 населених пунктів у 18 прикордонних громадах, - ОВА
За останню добу Росія здійснила майже 90 обстрілів по Сумській області. Поранені 10 цивільних, серед них – вагітна жінка. Евакуація населення відбувається планово.
Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Учора внаслідок ударів РФ були поранені семеро людей у Недригайлівській громаді та троє – в Есманьській.
"Серед поранених є вагітна жінка. Її прооперували, стан стабільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує. Найшвидшого одужання майбутній мамі", - зазначив він.
За його словами, станом на зараз евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах.
"Евакуація відбувається планово, у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами. Працюють гуманітарні хаби та транзитні центри – аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій", - заявив Григоров.
Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину.
"У постійному контакті з військовими – працюємо 24/7, знаємо їхні потреби й підтримуємо. Посилюємо антидронове покриття, розгортаємо мобільні вогневі групи. До допомоги Збройним силам України активно долучаються бізнес, волонтери, громадськість", - додав очільник ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Війни не буде, скоро на шашлики.
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
ЦЕ ТАКТИКА ІЗРАЇЛЮ - і десь вони праві.
Бо відрізати від України кожен день по шматочку, що робить Сирський з хутиним- це повзуча здача України
Ми - навряд чи так зможем , вони - запросто ! Що тоді ...?
Так ось , не захищайте , блд, Сирського. Як почали здавати Україну - призначайте нового командующего . НЕВЖЕ ТАК ТРУДНО ДОПЕТРИТИ ??????
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Тростян2020:
Гурін (слуга народу) тільки що зізнався що виводить гроші в кріпту через маму .