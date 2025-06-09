УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12620 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли прикордоння Сумщини Обстріли Сумщини Евакуація з Сумщини
1 611 25

Евакуації на Сумщині підлягають 213 населених пунктів у 18 прикордонних громадах, - ОВА

Сумська область - Григоров розповів про ситуацію за добу

За останню добу Росія здійснила майже 90 обстрілів по Сумській області. Поранені 10 цивільних, серед них – вагітна жінка. Евакуація населення відбувається планово.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Учора внаслідок ударів РФ були поранені семеро людей у Недригайлівській громаді та троє – в Есманьській.

"Серед поранених є вагітна жінка. Її прооперували, стан стабільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує. Найшвидшого одужання майбутній мамі", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти інтенсивніше б’ють "Ланцетами" по Роменському району Сумщини, - РВА

За його словами, станом на зараз евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах.

"Евакуація відбувається планово, у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами. Працюють гуманітарні хаби та транзитні центри – аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій", - заявив Григоров. 

Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину.

"У постійному контакті з військовими – працюємо 24/7, знаємо їхні потреби й підтримуємо. Посилюємо антидронове покриття, розгортаємо мобільні вогневі групи. До допомоги Збройним силам України активно долучаються бізнес, волонтери, громадськість", - додав очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу армія РФ здійснила 144 обстріли прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882) війна в Україні (4737) Григоров Олег (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Тобто 213 пунктів Сирський планує здати ?
показати весь коментар
09.06.2025 15:37 Відповісти
+5
слухачів марахвону чекає прозріння... Ось-ось тільки міняли Суджу на окуповані території після найгеніальнішого маневру, щоб не допустити ворога на Суми... і треба евакуюватися..
показати весь коментар
09.06.2025 15:44 Відповісти
+2
Що значить "здати"? В Сирського десь лежать неймовірні запаси танків і ракет, а Україна воює з Молдовою?
показати весь коментар
09.06.2025 15:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто 213 пунктів Сирський планує здати ?
показати весь коментар
09.06.2025 15:37 Відповісти
😢😢😢
показати весь коментар
09.06.2025 15:38 Відповісти
Тобто евакуацію починати не треба.
Війни не буде, скоро на шашлики.
показати весь коментар
09.06.2025 15:39 Відповісти
Треба зробити так, як говорить легендарний лідер ЛЕХ ВАЛЕНСА
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
показати весь коментар
09.06.2025 15:43 Відповісти
Ми і б'ємо. От в чєбоксари смачно сьогодні прилетіло, і не тільки.
показати весь коментар
09.06.2025 15:45 Відповісти
ВАЛЕНСА пропонує нову тактику- взяти і стерти одне кацапське місто начисто . Перед тим попередити мешканців що наступним ранком буде жарко - хто не сховався за містом сам виноват
ЦЕ ТАКТИКА ІЗРАЇЛЮ - і десь вони праві.
Бо відрізати від України кожен день по шматочку, що робить Сирський з хутиним- це повзуча здача України
показати весь коментар
09.06.2025 15:53 Відповісти
Для Ізраїлю така тактика- спосіб виживання країни. А ось влада України вважає що землі в Україні ЩЕ є , тому три роки жують соплі і граються у толерантність
показати весь коментар
09.06.2025 15:55 Відповісти
А якщо кацапи захочуть так зробити ?
Ми - навряд чи так зможем , вони - запросто ! Що тоді ...?
показати весь коментар
09.06.2025 16:30 Відповісти
Що значить "здати"? В Сирського десь лежать неймовірні запаси танків і ракет, а Україна воює з Молдовою?
показати весь коментар
09.06.2025 15:42 Відповісти
Україна воює з дикарями племені тумба ЮМБА. Треба повернути Залужного.
показати весь коментар
09.06.2025 15:45 Відповісти
Повертайте.
показати весь коментар
09.06.2025 16:19 Відповісти
Пані не вже Ви насправді думаєте, що поганий Сирський спить і бачить як нашкодити Україні, а Zелений говнокомандуючий цього просто не бачить? Скільки Вам рочків?
показати весь коментар
09.06.2025 16:18 Відповісти
В мене питання - чому хтось може зробити Теслу, а хтось усе життя корявить запорожець ( Васадзе) І , БЛИН , мучає цім запорожцем усю країну , вигадуя закон про евробляхи, щоб українці не мали змоги їздити на добрих авто по евро ціні.

Так ось , не захищайте , блд, Сирського. Як почали здавати Україну - призначайте нового командующего . НЕВЖЕ ТАК ТРУДНО ДОПЕТРИТИ ??????
показати весь коментар
09.06.2025 16:25 Відповісти
про рочки не відповів
показати весь коментар
09.06.2025 16:28 Відповісти
Не відповіла. Уважніше будьте.
показати весь коментар
09.06.2025 16:30 Відповісти
Що до тесли, то це питання не до мене. В мене теж питання, де і коли я захищав Сирського. І порада, якщо Вам не подобається Сирський призначте того хто Вам до вподоби. НЕВЖЕ ТАК ВАЖКО!
показати весь коментар
09.06.2025 16:29 Відповісти
слухачів марахвону чекає прозріння... Ось-ось тільки міняли Суджу на окуповані території після найгеніальнішого маневру, щоб не допустити ворога на Суми... і треба евакуюватися..
показати весь коментар
09.06.2025 15:44 Відповісти
"Курська операція своє завдання виконала"...
показати весь коментар
09.06.2025 15:52 Відповісти
курська супер операція імені верховного боневтіка перевернулась раком ...
показати весь коментар
09.06.2025 16:00 Відповісти
.....і вийшла боком.
показати весь коментар
09.06.2025 16:08 Відповісти
А в цей час ..., за що боролись ...
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Тростян2020:
Гурін (слуга народу) тільки що зізнався що виводить гроші в кріпту через маму .
показати весь коментар
09.06.2025 16:27 Відповісти
Сестрам по серьгам! Разберитесь в потужных потужностях строительства оборонных линий в зоне ответственности Сумского губернатора! У нас много крику, как на базаре, а воры "сидятС себе на веранде, чаи попивают"!
показати весь коментар
09.06.2025 16:33 Відповісти
Бачив я ті окопи та опорники нариті , даже не біля посадок а просто в чистом полі . Я вже не кажу про антідроновий захист .
показати весь коментар
09.06.2025 16:46 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2025 17:03 Відповісти
 
 