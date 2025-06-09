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За добу армія РФ здійснила 144 обстріли прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"

Бої на південному напрямку

Російські війська за добу здійснили 144 обстріли прикордонних районів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, загалом пролунало 356 вибухів.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

У Чернігівській області під ворожий вогонь потрапили населені пункти: Полісся, Бучки, Красний Хутір, Лісківщина, Логи, Медведівка, Карповичі, Архипівка, Тимоновичі, Баранівка, Клюси та Гірськ. Обстріли велися з мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ та FPV-дронів.

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У Сумській області атак зазнали щонайменше 39 населених пунктів, серед них - Середина-Буда, Тур’я, Порозок, Грабовське, Покровка, Олександрівка, Хутір-Михайлівський, Стара Гута, Есмань та інші. Окупанти використовували ствольну артилерію, міномети, РСЗВ, FPV-дрони та скидали вибухові пристрої з БПЛА.

У Харківській області обстріли зафіксовано в Богодухівському районі - в районах Клинова-Новоселівка, Рясне, Тимофіївка та Відродженівське. Загалом відбулося вісім вибухів унаслідок застосування FPV-дронів, мінометів та скидів НВП.

За попередніми даними, внаслідок атак поранено двоє цивільних осіб, а також пошкоджено приватні будинки й господарські споруди.

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Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882) Харківська область (1106) Чернігівська область (948) ОК Північ (7)


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