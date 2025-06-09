За добу армія РФ здійснила 144 обстріли прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"

Російські війська за добу здійснили 144 обстріли прикордонних районів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, загалом пролунало 356 вибухів.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

У Чернігівській області під ворожий вогонь потрапили населені пункти: Полісся, Бучки, Красний Хутір, Лісківщина, Логи, Медведівка, Карповичі, Архипівка, Тимоновичі, Баранівка, Клюси та Гірськ. Обстріли велися з мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ та FPV-дронів.

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У Сумській області атак зазнали щонайменше 39 населених пунктів, серед них - Середина-Буда, Тур’я, Порозок, Грабовське, Покровка, Олександрівка, Хутір-Михайлівський, Стара Гута, Есмань та інші. Окупанти використовували ствольну артилерію, міномети, РСЗВ, FPV-дрони та скидали вибухові пристрої з БПЛА.

У Харківській області обстріли зафіксовано в Богодухівському районі - в районах Клинова-Новоселівка, Рясне, Тимофіївка та Відродженівське. Загалом відбулося вісім вибухів унаслідок застосування FPV-дронів, мінометів та скидів НВП.

За попередніми даними, внаслідок атак поранено двоє цивільних осіб, а також пошкоджено приватні будинки й господарські споруди.

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