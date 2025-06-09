За сутки армия РФ осуществила 144 обстрела приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, - ОК "Північ"

Российские войска за сутки совершили 144 обстрела приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, всего прозвучало 356 взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Північ", передает Цензор.НЕТ.

В Черниговской области под вражеский огонь попали населенные пункты: Полесье, Бучки, Красный Хутор, Лесковщина, Логи, Медведевка, Карповичи, Архиповка, Тимоновичи, Барановка, Клюсы и Горск. Обстрелы велись из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО и FPV-дронов.

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В Сумской области атакам подверглись по меньшей мере 39 населенных пунктов, среди них - Середина-Буда, Турья, Порозок, Грабовское, Покровка, Александровка, Хутор-Михайловский, Старая Гута, Эсмань и другие. Оккупанты использовали ствольную артиллерию, минометы, РСЗО, FPV-дроны и сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.

В Харьковской области обстрелы зафиксированы в Богодуховском районе - в районах Клинова-Новоселовка, Рясное, Тимофеевка и Возрожденовское. Всего произошло восемь взрывов в результате применения FPV-дронов, минометов и сбрасываний НВП.

По предварительным данным, в результате атак ранены двое гражданских лиц, а также повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

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